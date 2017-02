Forskere går imot midlertidig opphold for asylsøkere

Flyktet på nytt av frykt for tvangsretur «Muhammad» lever på gata i Europa – «Ahmed» ble tvangssendt til hjemlandet – Hvert minutt jeg lever her er vanskelig, forteller den unge afghanske gutten. Han la ut på ny flukt av frykt for å bli sendt til hjemlandet. Nå lever han på et ukjent sted i Europa.

En av anbefalingene i rapporten fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) er å slutte å gi midlertidig opphold til enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år og heller innvilge permanent opphold, skriver ABC Nyheter.

For å forebygge forsvinninger og «sikre den nødvendige omsorg og oppfølging», foreslår også rapporten at barnevernet bør overta ansvaret for enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

– Grunnen til at vi mener forskriften om midlertidig opphold bør fjernes, er at det skaper store utfordringer for en god oppvekst og fører til stor usikkerhet. Dette skaper både uro og passivitet i mottakene og en økt grad av forsvinninger, sier prosjektleder og hovedforfatter Berit Aasen.