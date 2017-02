Avslutter søk etter gullsmedranere på Fornebu

Politiet har avsluttet søket på Fornebu etter det brutale ranet av en gullsmed på Skøyen i Oslo.

– Nå avslutter vi søket etter gjerningspersonene og går over i en fase med etterforsknings- og etterretningsarbeid, sierpolitiets innsatsleder på stedet, Nicolai Bakke-Henden, til TV 2 ved 23-tiden.

Klokken 18.20 fredag fikk politiet melding om at gullsmeden Heyerdahl i Karenslyst Allé på Skøyen var blitt ranet av væpnede gjerningspersoner. To personer var på jobb i butikken, men ingen av dem ble skadd under ranet, melder TV 2.

Skytevåpen

Politiet opplyser til NRK at mye tyder på at det ble brukt et enhånds skytevåpen.

Gjerningspersonene har fått med seg verdigjenstander fra forretningen, men det er uvisst hvor store verdier det er snakk om.

Etter det NTB får opplyst, går politiet ut ifra at det var tre eller fire gjerningsmenn som forsvant fra stedet i en bil som 40 minutter senere ble funnet hensatt på Fornebu.

Punktert

Den røde Audien, som ble meldt stjålet tidligere på dagen, ble hensatt midt i veibanen nær Telenor Arena på Fornebu. Bilen sto med motoren og lysene på, og venstre dekk foran var punktert da den ble funnet.

Operasjonsleder Steinar Hausvik i Oslo politidistrikt sier til NTB at det trolig ikke varplanlagt å sette fra seg bilen der den ble funnet.

– Det har nok gått litt fort for seg. Vi vet ikke hvorfor den måtte parkeres der, sier Hausvik, som også forteller at vitner har sett gjerningspersoner løpe fra bilen.

Politiet opplyser til TV 2 at gjerningsmennene trolig løp videre utover Snarøya. Ved bilen ble det også funnet en klokke som politiet antar stammer fra ranet.

Helikopter

Klokken 20 opplyste politiet at de fortsatt søkte i området rundt Telenor Arena og Oksenøya. Ved 22-tiden var fortsatt ingen pågrepet, og det pågikk en storstilt jakt på gjerningsmennene.

–Vi søker med hund og helikopter etter personer som har løpt fra bilen, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

På stedet sjekket politiet alle bilene som kjørte forbi.

– Vi har en begrenset beskrivelse av gjerningsmennene, så vi stopper bilene for å se hva som er i bilene og om det er noe vi reagerer på, sier Bakke-Henden til TV 2.

Politiet sjekker også om det er overvåkingskameraer i området rundt gullsmeden som kan ha fanget opp hendelsen, melder NRK.