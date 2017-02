To av tre mener det er for mye makt i Oslo

Eid-ordførar i debatt mot Oslo-byråd: «Prøv å skjerpe deg ørlite grann. Det finst ei verd utanfor Oslo» Ordførar Alfred Bjørlo (V) i Eid vart provosert over Oslobyråden sitt innlegg. No går Facebook-svaret hans landet rundt.

Til sammen sier 64 prosent – nesten to tredeler – at de er helt eller delvis enig i påstanden «Det er for mye makt som er sentralisert til Oslo», ifølge en undersøkelse Respons Analyse har gjort for Aftenposten. 20 prosent er helt eller delvis uenige, mens 11 prosent verken er enige eller uenige. 5 prosent svarer «vet ikke».

I storbyområdene er 53 prosent enige i påstanden, mens 28 prosent er uenige. I kategorien «mindre sentrale kommuner» svarer derimot hele 75 prosent at de er enige i for mye makt er samlet i Oslo. Bare 11 prosent er uenige med påstanden.

– Norge er blitt en mer sentralisert stat, sier forsker og statsviter Espen Leirset ved Nord Universitet, som tror resultatet ville vært annerledes for 10 til 20 år siden.

– Skillelinjen mellom by og land er gammel, men forskjellene er større enn forventet. Mange på landet føler seg marginalisert. Opplevelsen er at de urbane kreftene ikke forstår livet på bygda, sier han og viser til blant annet ulvedebatten og kommunereformen.

Leirset mener politikerne ikke forstår den voksende mistilliten på bygda. Han mener resultatet av undersøkelsen er «en nyhet som må få større realpolitisk betydning».

