Økokrim troppet opp hos Tine-leverandør

Fredag ble det kjent at Økokrim skal se nærmere på forhold rundt kontakten en selger hos emballasjeselskapet Tetra Pak har hatt med meierigigantens tidligere innkjøpssjef. Tine gikk til Økokrim etter at Dagens Næringsliv gjorde selskapet kjent med saken.

Søndag skriver samme avis at etterforskere fra Økokrim allerede fredag avla et uanmeldt besøk på Tetra Paks kontor på Lysaker i Oslo for å sikre seg dokumenter. Samtidig er den norske Tetra Pak-toppen fratatt kundeansvaret for storkunden Tine.

– Økokrim var hos oss og tok med seg informasjon fredag morgen og på formiddagen, bekrefter Eva Milton, kommunikasjonsdirektør ved Tetra Paks hovedkontor i Sverige.

Tine-medarbeidere har også vært i samtaler hos Økokrim, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Verken Tetra Pak, selgeren eller Tines tidligere innkjøpssjef mener de har gjort noe straffbart. Tine har iverksatt egne undersøkelser av hvordan selskapets retningslinjer er blitt fulgt.

– Vi kan ikke konkludere med noe som helst foreløpig, men vi ser fram til en nøytral politietterforskning. Vi ønsker å få alle fakta på bordet, ellers hadde vi ikke gått til Økokrim, sier Tines kommunikasjonsdirektør Lars Galtung.

