Veireno-sjefen beklager avfallsrotet i Oslo

– Vi beklager situasjonen som har vært og håper den nye løsningen vil skape ro og bidra til at håndteringen av husholdningsavfallet i Oslo nå stabiliseres, sier Jonny Enger i en pressemelding søndag kveld.

Han sier Veireno-ledelsen har hatt tett dialog med Oslo kommune og Renovasjonsetaten den siste tiden for å finne en løsning på det han betegner som en vanskelig og krevende situasjon med avfallsinnhentingen i Oslo.

– Vi er glade for løsningen som er kommet i stand med Oslo kommune som fra i morgen overtar ansvaret for avfallsinnhentingen i Oslo. Dette innebærer at kommunen overtar Veirenos forpliktelser knyttet til dette, herunder arbeidsgiveransvar for våre ansatte og materiell, sier Enger.

– Denne saken har vært vanskelig og krevende og følgelig noe jeg gjerne skulle vært foruten, legger han til.

– Vi ønsker Oslo kommune og Renovasjonsetaten lykke til med oppdraget og er glade for at våre ansatte overføres til kommunen og blir ivaretatt der, sier Enger.