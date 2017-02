Kyr dør av å spise rundballeplast

Svein Gudmundsson, spesialistveterinær ved Veterinærinstituttets avdeling i Sandnes, sier til NRK at han ikke tør anslå hvor vanlig det er at kyr dør av å spise plast, ettersom det er sjelden at dyrene sendes til instituttet for obduksjon:

– Vi ser bare toppen av isfjellet, sier Gudmundsson.

Han får tidvis inn dyr som undersøkes, hvor de finner kilovis med plast fra rundballer i kumagen. Dyrene spiser både plast som ved feil havner innimellom høyet i rundballene, men de kan også spise av plasten rundt fôret. Plasten blir i magen og gjør at kua føler seg mett.

– Vanlige symptomer er at dyra blir magrere, og bøndene reagerer, sier Gudmundsson.

– Hvis bonden ikke er kjent med faren, kan dette bli en overraskelse.

Det brukes svært store mengder rundballeplast i Norge, og påtroppende leder i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, innrømmer at de har en utfordring.

– Vi må bli flinkere til å skille plast og mat. Hvis vi gjør det ordentlig, havner ingen plast i magene til dyra, sier Epletveit, som selv pakker 10.000 høyballer i året.

I hjemkommunen Gjesdal brukes over 100 tonn rundballeplast årlig.

