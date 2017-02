Solberg: -Ikke enighet om Nasjonal transportplan

Statsminister Erna Solberg (H) og representanter fra de tre andre borgerlige partiene presenterer samferdselssatsinger i Nasjonal transportplan (NTP) både i Bodø og i Bergen tirsdag, og det var ventet at de fire partiene ville kunngjøre en enighet om den omfattende samferdselsplanen i løpet av dagen.

Partiene er imidlertid ikke kommet i havn med en full avtale, opplyser Erna Solberg til NTB tirsdag formiddag.

-Vi er enige om en del ting, men vi er ikke i mål med alle punktene. Selve avtalen vil bli presentert på et senere tidspunkt, sier Solberg over telefon fra Bodø, hvor hun tirsdag morgen kunne gi bodøværingene den gledelige beskjeden om at byen får bevilget 2,4 milliarder kroner til en ny flyplass i NTP.

Stad skipstunnel med i transportplanen Regjeringen og samarbeidspartiene er ifølge TV 2 enige om å sette av 928,7 milliarder kroner til samferdselsprosjekter de neste tolv årene.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har tidligere varslet at NTP vil bli presentert før påske.

Solberg sier at selv om hele avtalen ikke er klar, så ønsket de fire partiene å presentere viktige prosjekter hvor de er blitt enige allerede nå.

Tirsdag ettermiddag skal partiene presentere satsinger knyttet til vei- og banetraseen Arna-Stanghelle og andre samferdelssaker i Hordaland.