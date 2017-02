Solberg tar ledelsen i statsministermåling

I Dagbladets februarmåling går Solberg fram til 49 prosent og Støre lander på 44 prosent. I januarmålingen lå Solberg rett bak Støre, med henholdsvis 46 og 47 prosent. Støres popularitet har gått tilbake 8 prosentpoeng siden desembermålingen. Det er Ipsos som gjennomfører undersøkelsene for avisen.

På det åpne spørsmålet om hvem som egner seg best som statsminister, får begge 24 prosent.

–Erna er Høyres trumfess i valgkampen. Hun fremstår som kunnskapsrik, romslig og trygg, sier leder for avdeling for samfunn og politikk i First House og tidligere Høyre-statsråd Morten Andreas Meyer.

Valgforsker Bernt Aardal og avdelingsleder Kristin Rogge Pran i Ipsos sier Støre har havnet i skyggen av Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum, fordi det for tiden er ulv og distriktsoppgjør som er i vinden, ikke Arbeiderpartiets saker.

(©NTB)