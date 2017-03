Flere butikker kan åpne for mobilbetaling

Vipps har til nå basert seg på kredittkortselskaper, men med et samarbeid med kortbetalingssystemet BankAxept kan transaksjonskostnadene bli lavere for forhandlere, som øker sannsynligheten for at flere innfører Vipps, skriver Dagens Næringsliv.

–Dagens mobilbetaling skjer med Visa og MasterCard. For at mobilbetaling skal få gjennomslag innen retail er det en forutsetning at BankAxept blir benyttet. Dette er fordi kostnadene er lavere her, forklarer Vipps-sjef Rune Garborg.

Med BankAxept og varslede nye betalingsterminaler kan Vipps "snart" bli en vanlig betalingsmåte også i butikker, skriver avisen. Det er ikke kjent når disse endringene kan tre i kraft.

I midten av februar ble det kjent at over 100 banker går inn som eiere i Vipps sammen med DNB.

