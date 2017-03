Helseministeren sier ja til blodprøve som kan avdekke Downs syndrom

Både Helsedirektoratet og Bioteknologirådet har anbefalt å ta i bruk blodprøven NIPT, men Helsedirektoratet anbefaler enn mer begrenset godkjenning enn Bioteknologirådet.

– Vi godkjenner blodprøven innenfor dagens strenge vilkår for fosterdiagnostikk og i samsvar med Helsedirektoratets anbefaling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Olaug V. Bollestad (KrF) som sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité, er svært bekymret over vedtaket.

– KrF støtter ikke beslutningen. Vi ønsker ikke en intensivering av jakten på barn med Downs syndrom, sier hun.

Bollestad mener at vedtaket fører oss mot et kaldere samfunn.

– Det er trist at man ikke har plass for dem som er annerledes.

Bollestad understreker at vedtaket strider mot intensjonen i samarbeidsavtalen, men at det ikke er et brudd på samarbeidsavtalen med regjeringspartiene.

Høie sier at formålet med godkjenningen av blodprøven NIPT (Non-invasive prenatal testing) er å redusere behovet for morkake- og fostervannsprøver og dermed redusere risikoen for spontanabort som disse prøvene representerer.

Men Bollestad frykter at flere liv vil gå tapt når man nå åpner for blodprøven, enn de liv som måtte gå tapt via morkake- og fostervannsprøver.

-Mange kvinner vil nå få et vanskeligere valg, understreker hun.

Fosterdiagnostikk er i hovedsak forbeholdt gravide som har økt risiko for å få barn med alvorlig arvelig sykdom eller utviklingsavvik, blant annet de som er 38 år eller eldre ved termin.