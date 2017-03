Senterpartiet nærmer seg Frp i ny meningsmåling

På meningsmålingen som Norstat har utført for avisen, faller Frp med 2,8 prosentpoeng til 13,2 prosent, mens Senterpartiet går fram 2,3 prosentpoeng til 10,9 prosent. Partiet tar velgere fra alle unntatt SV, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er fornøyd.

– Vi hadde som internt arbeidsmål å slå Frp i 2019 og gjøre det på innhold: Vinne over sentraliserende politikk. Frp har vært Norges tredje største parti og er ett av to partier vi er mest uenige med i dagens sentraliseringspolitikk. Derfor er det et mål for oss at de får mindre innflytelse, sier Vedum.

Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet, men faller 3,1 prosentpoeng til 31,2 prosent. Sosialistisk Venstreparti faller 0,4 prosentpoeng til 3,4 prosent.

Høyre får 23,8 prosent (+1,2), mens KrF går opp til 5,4 prosent (+1,2). Rødt er større enn MDG med sine 3,2 prosent (+1,3). MDG faller 0,9 prosentpoeng til 2,7 prosent, mens Venstre går opp med 0,4 prosentpoeng til 3,9 prosent.

Det borgerlige flertallet fordunster når Venstre havner under sperregrensen med bare tre stortingsplasser. Dagens fire samarbeidspartier får 84 mandater og mangler dermed ett for å få flertall. Arbeiderpartiet og Senterpartiet får til sammen 81 mandater og er avhengig av støtte fra Rødts to mandater og SVs og MDGs ene hver for å få flertall på Stortinget.

