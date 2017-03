Helgesen: – Stortinget avgjør om det blir ulvejakt i år

– Tempoet i Stortingets behandling vil avgjøre om det blir lisensfelling i år, sier Helgesen.

Han la fredag fram et forslag til en endring i naturmangfoldsloven for å løse ulvefloken.

Siden rovviltnemndene i Hedmark og Oppland har lagt ned sine verv, er det nå Miljødirektoratet som skal foreta en skjønnsmessig vurdering av hvor mange ulver som kan felles i ulvesonen.

– Det er ingen ønskesituasjon, sier Helgesen.

Han viser til at stortingsflertallet ønsket et større lokalt innslag i rovdyrforvaltningen, og til at fylkeskommunene kan gjenopprette rovviltnemndene.

Ulvebråket startet før jul da Helgesen slo fast at det bare finnes lovhjemmel til å ta ut 15 av de 47 ulvene rovviltnemndene hadde vedtatt å skyte.

Han ville fredag ikke si noe om hvor mange av de ulvene som kan bli felt, men at det er en skjønnsmessig vurdering.

– Det vil neppe være snakk om alle. Det er begrensninger i denne lovhjemmelen vi nå foreslår.

