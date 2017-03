Optimismen tilbake hos næringen på Vestlandet

Det oljetunge fylket melder om en like positiv utvikling som de andre fylkene i regionen, viser den såkalte Vestlandsindeksen, som Sparebanken Vest lager i samarbeid med Respons Analyse.

–Vi kan konstatere at alle piler nå peker opp for oljefylket, og det er en sterk nedgang i antall bedrifter i fylket som venter å nedbemanne det kommende halvåret, forteller konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik.

Undersøkelsen, som er gjort blant 700 bedriftsledere, viser nå bedring i etterspørsel, investeringer, sysselsetting og lønnsomhet. Andelen som forventer en positiv utvikling i etterspørselen de neste seks månedene har økt med 15 prosentpoeng til 61 prosent sammenlignet med for ett år siden.

Tidligere har indeksen vist at vestlandsbedrifter har vegret seg for å investere, men nå øker investeringene. En tredel av bedriftene ønsker å øke investeringene det neste halvåret.

