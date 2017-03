WWF reagerer kraftig på ulveforslag

– Det hører ikke hjemme noe sted å endre loven for å kunne skyte flere truede dyr, aller minst i den såkalte miljønasjonen Norge. Vi er også bekymret for hvilken effekt dette kan få for andre sårbare og truede arter i Norge, hvis det skal være mulig å utvanne og oppheve arters beskyttelse gjennom hastige lovendringer og uten et naturfaglig grunnlag, sier WWFs generalsekretær.

Hun reagerer også på at lovforslaget som ble presentert av klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fredag, har det samme innholdet som forslaget som ble sendt ut på høring i forrige uke.

"Dette er i strid med den såkalte utredningsinstruksen, som slår fast at høringsfrister normalt skal være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. I dette tilfellet er det kun avsatt fem dager, inkludert en helg, for at organisasjoner og andre skal kunne sende inn sine kommentarer på innholdet", skriver WWF i en pressemelding.

Nina Jensen har fra før varslet at WWF vil gå til rettssak mot regjeringen dersom regjeringens nye lovforslag fører til felling av flere ulver enn i dag.

(©NTB)