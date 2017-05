SV og Sp er skeptiske til Odda-løsning

Helsekomiteen på Stortinget behandler saken tirsdag ettermiddag, men det kan se ut til at Arbeiderpartiet og de to regjeringspartiene har funnet sammen. Ap varslet i forrige uke at de ville sikre et akuttkirurgisk tilbud i Odda. Mandag sendte Høie et brev til komiteen, der det heter at kirurg eller ortoped «skal være tilgjengelig for sykehuset på døgnbasis».

– Helseministeren sier beredskapen skal opprettholdes på nåværende nivå, sier saksordfører Ruth Grung (Ap), til NTB før komiteens endelige behandling.

– Det er den beste garantien Odda noen gang har hatt, legger hun til.

Men SVs Audun Lysbakken er ikke så sikker.

– Jeg syns fortsatt det er mange ubesvarte spørsmål. Det er rett og slett uklart for meg om dette betyr at den akuttkirurgiske beredskapen blir videreført på samme nivå som i dag, sier han til NTB.

Også Senterpartiet har uttrykt skepsis til Høies forsikringer.

– Dette er ikke å videreføre akuttkirurgien, og jeg mener det ligger en svekkelse av Odda sykehus i det Høie svarer. Han er lite konkret og styrer unna begrepet «akuttsykehus med traumefunksjon», som er det vi er opptatt av skal bli videreført i Odda, sa helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Senterpartiet til NRK mandag.

Lysbakken mener Stortinget nå kan komme til å overlate til Høie og helseforetaket å tolke hva slags akuttberedskap sykehuset skal ha. Han sier han vil høre hva fagfolk på sykehuset sier. Stortinget skal behandle saken 15. mai. Hvis de ikke er fornøyd, vil SV stå fast ved partiets forslag om at dagens modell skal videreføres.

– Jeg forutsetter jo at Ap vil lytte til folk i Odda før de bestemmer seg endelig. De har jo gitt et løfte foran tusenvis av folk 1. mai, sier Lysbakken.

(©NTB)