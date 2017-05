Sp: – Fortsatt usikkerhet om akuttfunksjonen i Odda

Flertallet i helsekomiteen, det vil si Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og Venstre, la tirsdag fram sin innstilling om Odda sykehus. Der legger de statsråd Bent Høies svar til grunn, og flertallet mener altså Høie har gitt nødvendige forsikringer om at en grunnleggende akuttberedskap for befolkningen nå er ivaretatt.

– Vi har fått garantier for at beredskapen skal holdes på nåværende nivå, sier Ruth Grung (Ap), som er saksordfører for saken i komiteen, til NRK.

– Sykehuset har aldri vært tryggere enn nå, mener Grung.

Usikkerhet

Men verken Sp eller KrF er fornøyde.

– Problemet er at det er usikkerhet rundt Høies brev, der det innføres helt nye begreper. Det er oppsiktsvekkende at komiteen og Høie lener seg på nye begreper som for eksempel kirurgisk vurdering og stabilitetskompetanse, sier Toppe.

Hun mener disse betegnelsene er politisk konstruert, og at det er usikkert hva det betyr.

– Disse uttrykkene finnes ikke i vår nasjonale traumeplan, der vi har klare begreper og krav til hva dette betyr. Nå er det skapt usikkerhet, og usikkerhet er det siste Odda trenger. De fortjener vedtak som er klare, og de må slippe flere utredninger, understreker hun.

Rom for tolkninger

Krfs helsepolitiske talsperson Olaug V. Bollestad sier at hun ønsket seg strammere formuleringer som ikke gir noen rom for tolkninger.

– Men dette er så langt vi kom, beklageligvis. Likevel er vi glade for at vi har klart å flytte de store partiene i en mye bedre retning enn utgangspunktet, kommenterer hun til NTB.

Bollestad vil også gi stor honnør til saksordfører Grung som har kjempet for å få til en løsning.

– Vi har kommet langt og bidratt til at Oddas framtid nå ser annerledes ut, mener hun.

Toppe mener uklarhetene vil bringe mange spørsmål opp før behandlingen i Stortinget 15. mai.

– Det vil komme mange svar fra lokalmiljøet. Det er viktig at vi får ærlige svar, ikke nye utydelige begreper, sier Toppe.

Ubesvarte spørsmål

Før komiteens innstilling uttrykte også SVs Audun Lysbakken tvil om Høies løfter.

– Jeg syns fortsatt det er mange ubesvarte spørsmål. Det er rett og slett uklart for meg om dette betyr at den akuttkirurgiske beredskapen blir videreført på samme nivå som i dag, uttalte han til NTB.

Lysbakken mener det blir viktig å høre hva fagfolk på sykehuset sier. Hvis de ikke er fornøyd, vil SV stå fast ved partiets forslag om at dagens modell skal videreføres.

Akuttilbudet ved sykehuset har vært en het potet den siste tiden, etter at helseministeren først stilte seg bak Helse vests beslutning om at det ikke skulle være akuttkirurgisk beredskap hele døgnet der. Stortinget skal ha sin endelige behandling av ulike forslag om å bevare beredskapen 15. mai. Dagen etter besøker helseministeren sykehuset.

