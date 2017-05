Stort øyeblikk for kongeparet på slottsbalkongen

Også andre europeiske lands konger, dronninger og celebre gjester fylte etter hvert opp hele balkongen.

Det norske koret Soul Children sang av hjertens lyst og skapte en hjertelig stemning både for kongelige og folket som var møtt fram.

Kongeparet og resten av familien så sterkt berørt ut der de sto på balkongen.

Høytidelig folkefest på Slottsplassen Garden spilte opp og holdt en stilsikker oppvisning på Slottsplassen, omkranset av publikum som var møtt fram for å feire kongeparet 80-årsdager.

Dritgode

Skuespiller Bjarte Hjelmeland holdt en svært varm og humoristisk tale for kongeparet. Der gjorde han blant annet et poeng ut av at kong Harald var født inn i rollen.

– Som skuespiller er jeg glad det ikke fungerer sånn i mitt fag. Sjansen for å bli god i en jobb man er født inn i, er forsvinnende liten. Derfor er det dobbelt fantastisk at kongen og dronningen er så dritgode til å være konge og dronning, sa han humoristisk – og til stor latter.

– Alle synes jo de er gode, selv motstanderne av kongehuset, mener jo det, la Hjelmeland til.

Han mente at nordmenn flest er svært glade og stolte over kongen og dronningen.

Strekker seg

Årsaken til populariteten er at kongeparet strekker seg mot sitt folk, mente Hjelmeland.

Dessuten er ikke kongeparet noen værhaner, men tar tydelige standpunkt. De viser engasjement og er svært inkluderende.

– Talene deres går rett i hjertene på folk, understreket skuespilleren, som også gjorde et poeng ut av at kongeparet er utrolige gode på å være naturlige sammen med vanlige folk.

Etter hyllesttalen brøt folket på plassen ut i bursdagssangen «Hurra for deg». Omgitt av dansende og leende barn og barnebarn, og kongeparet så om mulig enda mer rørt ut.

