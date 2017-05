Regjeringen vil gi rederiene økte tilskudd for å få flere norske sjøfolk i utenriksfart

– Vi regner med å bruke rundt 80 millioner årlig for å gi internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår til norske sjøfolk i utenriksfarten, sier Høyres maritime talsmann, Ove Trellevik til Sysla.no.

I revidert statsbudsjett 2017 foreslår regjeringen å fjerne begrensingen på tilskuddet per sysselsatt om bord på NIS-skip i spesialiserte segmenter (olje- og kjemikalietankere, gasstankere og ro/ro-skip). I dag er dette tilskuddet begrenset til 26 prosent av forskuddstrekk av inntektsskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift per arbeidstaker.

Det er om lag 425 sjøfolk på skipene som vil bli omfattet av ordningen. Skip som er registrert i NIS, seiler under norsk flagg og under norske lover, men utenlandske sjøfolk kan ansettes på hjemlandets lønnsvilkår. Under ti prosent av dem som jobber på NIS-skip er norske.

Trellevik sier til Sysla at kun Venstre har meldt at de ikke støtter forslaget. Den nye tilskuddsordningen må også godkjennes av ESA.

