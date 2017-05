VG: Joshua French har ankommet Norge 

– Klokken 18.00 i dag vil jeg og utenriksministeren holde en pressekonferanse om situasjonen til Joshua French. Dette er en sak som har engasjert og berørt mange de siste årene, skriver statsminister Erna Solberg på Facebook.

Onsdag ettermiddag erfarer VG at French er løslatt fra fengselet i Kongo, og at han allerede har landet i Norge.

VG skrev i februar om hvordan norske og kongolesiske myndigheter i stillhet har forhandlet fram en avtale som innebærer at dødsdømte Joshua French overføres til Norge. Også Dagbladet erfarer at French er løslatt.

Pressevakt Kristin Enstad i UD ønsker ikke å kommentere Dagbladets opplysninger.

– Vi kommenterer ikke dette nå, sier hun og henviser til den varslede pressekonferansen klokken 18.00.

Vil ikke kommentere

– Vi avventer pressekonferansen, jeg kommer til å være der jeg også, vi tar alle spørsmål da, sier French' advokat, Hans Marius Graasvold til NTB.

Moren til Joshua French, Kari Hilde French, har ingen kommentar til saken.

– Du må henvende deg til UD, sier hun til NTB.

Kari Hilde French har de senere årene brukt mesteparten av sin tid i Kongo, der hun har sørget sønnens livsopphold i fengselet og arbeidet for å få ham benådet eller overført til soning i Norge

Lovet benådning

I februar sa Kongos justisminister Alexis Thambwe Mwamba i et intervju med NRK at French vil bli benådet i løpet av 2017. Sjefen for Kongos militære justisvesen anbefalte i et brev i april at French soningsoverførers til Norge, ifølge Dagbladet.

Det er åtte år siden French ble pågrepet i Kongo, anklaget for drap og spionasje. Kort tid etter ble hans reisefølge Tjostolv Moland også pågrepet. I 2009 ble begge dømt til døden av kongolesiske myndigheter. Nordmennene anket, men etter en ny rettssak i 2010 ble dødsdommen stående. Bare Moland ble dømt for selve drapet. Nordmennene anket ikke dødsdommen videre i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.

18. august 2013 ble Moland funnet død på cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa. På tross av at Kripos konkluderte med at det ikke fantes noen indikasjoner på drap, ble French i 2014 dømt for å ha drept kameraten.

Enken etter sjåføren som ble drept da han jobbet for Joshua French og Tjostolv Moland har tidligere gitt uttrykk for at hun håper French får reise hjem.

– Jeg har bedt til Gud om dette. French har lidd lenge. Nå må han og hans mor få forlate Kongo, sa Bibiche Olendjeke til VG etter meldingen i februar om at French vil bli benådet i løpet av 2017.