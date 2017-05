VG: Joshua French løslatt i Kongo

– Dette er en sak som har engasjert og berørt mange de siste årene, skriver statsminister Erna Solberg på Facebook.

Pressevakt Kristin Enstad i UD ønsker ikke å kommentere Dagbladets opplysninger.

– Vi kommenterer ikke dette nå, sier hun og henviser til den varslede pressekonferansen klokka 18.00.

VG skrev i februar om hvordan norske og kongolesiske myndigheter i stillhet har forhandlet fram en avtale som innebærer at dødsdømte Joshua French overføres til Norge. Nå skriver VG at French er løslatt, etter hva avisen erfarer.

– Vi avventer pressekonferansen, jeg kommer til å være der jeg også, vi tar alle spørsmål da, sier French' advokat, Hans Marius Graasvold til NTB.

Moren til Joshua French, Kari Hilde French, har ingen kommentar til saken.

– Du må henvende deg til UD, sier hun til NTB.

I februar sa Kongos justisminister Alexis Thambwe Mwamba i et intervju med NRK at French vil bli benådet i løpet av 2017. Sjefen for Kongos militære justisvesen anbefalte i et brev i april at dødsdømte Joshua French soningsoverførers til Norge, ifølge Dagbladet.

Det er åtte år siden French ble arrestert i Kongo, anklaget for drap og spionasje. Kort tid etter ble hans reisefølge Tjostolv Moland også arrestert. I september 2009 ble begge dømt til døden av kongolesiske myndigheter. Nordmennene anket, men etter en ny rettssak i 2010 ble dødsdommen stående, og siden har norske myndigheter forsøkt å få dem hjem til Norge.

I desember 2013 ble Moland funnet død på cellen sin, og på tross av at Kripos konkluderte med at det ikke fantes noen indikasjoner på drap, ble French i 2014 dømt for å ha drept kameraten.