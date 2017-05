Fiskeridirektoratets feil at norsk tråler holdes i Russland

Reketråleren Remøy var på vei ut av russisk sone med rekelast onsdag 10. mai, da russiske inspektører på rutinekontroll oppdaget at de ikke hadde lisensen i orden. Ifølge NRK innrømmer nå Fiskeridirektoratet at de ved en feil ikke krysset av for rekefiske for Remøys søknad til russiske myndigheter. På grunn av den manglende avkrysningen ble tråleren hentet av russisk kystvakt og har siden da ligget for anker i Murmansk. Mannskapet bekrefter en uke senere at de på det siste rettsmøtet ikke fikk tillatelse til å forlate Russland. Interesseorganisasjonen Fiskebåt AS mener saken burde vært løst for lenge siden.

Båten eies av Remøy Havfiske i Fosnavåg i Herøy kommune i Møre og Romsdal. Styreleder Olav Remøy uttalte i forrige uke til Nordlys at han håpet norske myndigheter raskt ville finne en løsning sammen med russiske myndigheter.

(©NTB)