Høyre: Nå er vannscooterreglene historie

Stortingsrepresentant Harberg sier til Fædrelandsvennen onsdag kveld at høringsrunden om frislipp av vannscootere resulterte i 17 innspill fra Sørlandet: Seks for og elleve mot. Like fullt har forslaget gått gjennom, så vannscootere fra nå av likestilles med småbåter i nasjonalt regelverk.

– Det har vært hevdet at dette betyr et fullt frislipp for fart og villmannskjøring, men det gjør det ikke. Vi har bare sørget for at vannscootere må følge de samme reglene som andre båter, sier Harberg.

Lokale regler

Småbåtførere må blant annet følge femknopsgrensen 50 meter fra steder hvor det foregår bading. Kommunene har dessuten mulighet til å tilpasse eget regelverk.

– Jeg håper at kommunene nå tar en gjennomgang av hvilke regler som skal gjelde i den lokale skjærgården, sier Harberg.

Kysten kritisk

Det var klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) som før jul sendte på høring et forslag om å likestille vannscootere med andre fartøy og fjerne dagens regelverk.

Konkret foreslås det å oppheve vannscooterforskriften og i stedet gi kommunene ansvaret for å regulere bruken. Da høringsfristen utløp i mars var det kommet mange uttalelser, der blant andre Utmarkskommunenes forening applauderte, mens mange kystkommuner var kritiske til de nye reglene regjeringen ville innføre.

