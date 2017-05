Bøndenes aksjon over hele landet avsluttet klokken 9

– Vi har fått oppmerksomhet om at norskprodusert mat i butikkene ikke er noen selvfølge, sier Bartnes til NTB.

Aksjonen ble startet på 25 steder landet rundt fredag morgen. Rundt 1000 bønder har vært i sving over hele landet.

– Dette er en planlagt avslutning av aksjonen etter at blokaden er blitt gjennomført etter planen, sier Bartnes.

– Vi har ikke ønsket å ramme forbrukere og andre som jobber i matkjedene og ber om forståelse om noen har hatt ulempe som følge av blokaden, sier han.

Politiet var til stede på flere av stedene der bøndene aksjonerte. På Jessheim fikk politiet på Romerike flere klager på traktorer som hindret trafikken og gjorde at folk ikke kom seg på jobb. I Vestby fikk blokaden ved ASKOs hovedlager fortsette etter at politiet like før klokken 7 meldte at de så seg nødt til å gripe inn.

Follo-politiet kunne også fortelle at de hadde mottatt klager på bønder som aksjonerte i Snipetjernveien og Regnbueveien på Langhus.

Lars Petter Bartnes, som selv befant seg ved ASKOs grossistlager på Kalbakken, forteller at Tines lastebiler fikk kjøre mens aksjonen pågikk, ettersom det var dagligvarekjedene de ønsket å ramme med aksjonen.

Bøndene blokkerte utkjøringen av varer fra Norgesgruppen, Coop og Remas grossistlagre over store deler av landet i protest mot landbruksoppgjøret, der det tirsdag ble brudd i forhandlingene mellom regjeringen og bøndene.

