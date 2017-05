Fisk og industri sikret oppgang på Oslo Børs

Etter et kraftig børsfall torsdag, hvor hele 143 av aksjene på Oslo Børs falt i verdi, løftet hovedindeksen seg kraftig fredag.

Ifølge Dagens Næringsliv er det mye takket være industribedriftene og sjømat, men også en stigende oljepris har bidratt.

Sjømatselskaper som Lerøy (opp 4,08 prosent), Bakkafrost (+ 2,65), Grieg (+ 2,42) og Salmar (+2,33) var alle høyt på omsetningstoppen på ukas siste handledag. Marine Harvest (+3,07) var dagens mest omsatte aksje.

Også børslokomotivene Statoil (+0,92), Norsk Hydro (+4,00) og DNB (+1,18) avsluttet uka med oppgang.

Ved stengetid hadde oljeprisen løftet seg med rundt 1 dollar fatet. Et fat nordsjøolje ble omsatt for 53,53 dollar, mens et fat amerikansk lettolje for 50,39 dollar fatet.

Også de toneangivende europeiske børsene gikk opp fredag. DAX 30-indeksen i Frankfurt steg med 0,45 prosent, det samme gjorde FTSE 100. CAC 40 i Paris løftet seg 0,65 prosent.

(©NTB)