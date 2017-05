Sandberg håper på ny lakseeksport til Kina

– Protokollen er et viktig steg fremover for å åpne for eksport av norsk laks til Kina. Det har vært jobbet intenst med å ferdigstille denne protokollen de siste ukene, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Protokollen ble også signert av ministeren for Kinas veterinærmyndigheter. Signeringen skjer som en forlengelse av avtalen som ble signert i Bergen 21. april om import og eksport av matvarer.

I 2016 eksporterte Norge 143 000 tonn sjømat til Kina, som er vår aller viktigste handelspartner i Asia og et viktig marked for norsk sjømat. Verdien av sjømateksporten beløp seg til 2,75 milliarder kroner.

Mens det de siste årene har vært full stans i lakseeksporten til landet, har det meste av eksporten bestått av fryst hvitfisk og pelagisk fisk. Sandberg håper nå på en endring.

– Jeg har forhåpninger om at avtalen vil gjenåpne lakseeksporten til Kina. Med det potensialet som ligger her, vil vi i løpet av få år kunne oppleve at store volum laks går til Kina, som i realiteten blir et helt nytt marked for norsk laks, sier Sandberg.

Protokollen inneholder bestemmelser om hvilke plikter som påhviler norske myndigheter, og vilkårene norsk laks til Kina må oppfylle. Det er blant annet krav til fiskehelse, og lakseanlegg som er rammet av visse fiskesykdommer, kan ikke eksporteres. Norge får også innsyn i risikoanalyser som eventuelt ligger til grunn for ny stans i laksehandelen. I tillegg bygges det inn en ordning med konsultering dersom det skulle oppstå uenighet, eller om Kina velger å stanse lakseimporten.

