Tajik tatt uten billett på T-banen

Lederen av Stortingets justiskomité hadde deltatt i NRKs «Politisk kvarter» onsdag morgen. På Stortinget T-banestasjon ble hun stoppet i billettkontroll, skriver VG .

– Det er dessverre riktig at jeg ikke hadde kjøpt billett da jeg tok T-banen fra Majorstuen til Stortinget etter å ha deltatt på «Politisk kvarter» på NRK i morges. Jeg glemte det rett og slett, og jeg beklager det. Jeg innså tabben da jeg ankom Stortinget stasjon og meldte meg selv til billettkontrollørene, sier Tajik til avisen.

Ruters gebyr for ikke å ha billett er på 1.150 kroner, eller 950 kroner om man betaler på stedet.

Tajik slapp unna gebyr i dette tilfellet. Pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter forklarer:

– Billettkontrollørene gjør en vurdering på stedet. Hvis de ser på kjøpshistorien på appen at vedkommende har betalt billetter jevnlig, men at han eller hun har glemt å betale akkurat i dag, så kan kontrolløren gjøre en vurdering av at dette var et hendelig uhell og gi mulighet for å kjøpe billett og slippe gebyr, sier Dahl Johansen til VG.