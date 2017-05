Forbrukerrådet ber Høie reagere på snikreklame mot barn og unge

En undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at unge har vanskelig for å avsløre når de blir utsatt for reklame på sosiale medier som Facebook, Instagram og YouTube.

– Vi ser at ungdommene våre blir utsatt for mye reklame for brus, hamburgere og snacks på sosiale medier. Den reklamen er vanskelig å gjennomskue, og klarer å fange oppmerksomheten med humor, konkurranser og populære fjes. Nå er det også avslørt at Facebook kan analysere ungdommenes psyke for å treffe dem på sitt mest sårbare, og da er dette virkelig skummelt, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet.

Som et typisk eksempel på hva hun mener trekker hun fram Tine, som oppfordret barn og ungdom til å filme at de trikset med en iste-flaske.

– Dette oppfatter ikke de unge som reklame, fordi det er morsomt, engasjerende og underholdende. Den går under radaren, fordi de engasjerer seg ved å kjøpe produktet og lage en film de gjerne deler, sier Flesland.

Mandag 29. mai skal helseminister Bent Høie (H) møte representanter for matbransjen og snakke om nettopp denne tematikken. Da skal de blant annet svare for hvordan de skal vise varsomhet når det gjelder markedsføring mot unge over 12 år.

– Matbransjen har sagt at de vil beskytte barn til og med 12 år mot reklame for usunn mat og drikke. Vi mener at vi må gi den samme beskyttelsen til ungdom opptil 16 år. Dessuten bør vi følge britenes eksempel, og fjerne dette presset fra sosiale medier, sier Flesland, som har bedt om et møte med Høie for å understreke viktigheten av å stramme inn på dette området.

