Norske bridge-ess tiltalt for grovt skattesvik

To nordmenn som regnes blant verdens beste bridgespillere, er tiltalt for grovt skattesvik og for å ha skjult inntekter fra spillet på 18 millioner kroner.

Ifølge tiltalen har den ene latt være å oppgi bridgeinntekter på til sammen nær 10,5 millioner kroner i perioden 2006 til 2014, mens beløpet for hans makker er rundt 7,5 millioner kroner i perioden 2005 til 2013, skriver Dagens Næringsliv. – Forholdet er grovt fordi det gjaldt et meget betydelig beløp og pågikk over flere år, heter det i tiltalen. De to tiltalte nekter straffskyld og viser til at de har vært bosatt i Monaco i mange år og derfor bare skal betale skatt dit, noe norske skattemyndigheter altså ikke er enig i. Begge er profesjonelle bridgespillere og representerer Monaco. Spillerne er en del av Monacos landslag, som er finansiert av milliardæren Pierre Zimmermann.