680.000 nordmenn må fornye europeisk helsetrygdkort

Europeisk helsetrygdkort hjelper hvert år tusenvis av norske turister på ferie i EØS-land, opplyser Helfo – Helsedirektoratets ytre etat.

– Bestill kortet gratis på nettsiden helsenorge.no før du drar på ferie. Alle i familien må ha hvert sitt helsetrygdkort på reise. Når du bestiller, kan du samtidig bestille til ektefelle og barn, sier avdelingsdirektør Heidi Kvaal Djupvik ved Helfo servicetjenester.

Får man behov for helsehjelp på ferie i et annet EØS-land, har man rett til dekning av nødvendig helsehjelp hos offentlig lege eller på offentlig sykehus på samme vilkår som innbyggerne i landet man ferierer i. Egenandelen er den samme enten man er norsk eller innbygger i landet.

Det er imidlertid noen land det bankkortstore helsekortet ikke er gyldig i – Tyrkia og den tyrkiske delen av Kypros. Dette er ikke EØS-land, og dermed er det kun reiseforsikringen som gjelder.

– Vi anbefaler at alle også har en privat reiseforsikring, blant annet fordi helsetrygdkortet ikke dekker hjemtransport, sier Djupvik.

Hun anbefaler alle som har et helsetrygdkort, å sjekke utløpsdatoen. Kortet er gratis, varer i tre år og blir normalt levert innen ti dager etter at det er bestilt. Rekker man ikke å få kortet innen man reiser på ferie, er nødløsningen å ringe telefonnummeret 23 32 70 30 dersom man får behov for medisinsk behandling på ferie i et EØS-land.

– Helfo kan da eventuelt sende en «hasteblankett» til det offentlige sykehuset eller legesenteret du befinner deg på, sier Djupvik.

(©NTB)