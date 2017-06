Grimstad: - Pliktene for torsketrålere er det nærmeste vi kommer et kommunistisk system i vesten

- Jeg må bare beklage på det sterkeste at Stortinget ikke var i stand til å fjerne denne ulønnsomme ordningen iverksatt av Arbeiderpartiet etter gammel planøkonomimodell. Pliktene for torsketrålere er det nærmeste vi kommer et kommunistisk system i vesten. Det er underlig at de rødgrønne fortsetter å forsvare en ordning som innebærer et stort inngrep i det private næringslivet, heter det fra Grimstad i en kommentar.

- Arbeiderpartiet slenger rundt seg med positive ord om fiskerinæringen, men har store mangler når det gjelder konkret politikk. Pliktene gjelder for en svært liten andel av torsken som høstes. Å påstå at regjeringens forslag vil rasere kysten i nord, er å tøye strikken alt for langt. Lønnsomheten i næringen er svak og noen steder negativ. Da er det åpenbart fornuftig å fjerne dette ulønnsomme systemet.

Behandlingen av pliktsystemet for trålerne kan bli utsatt Det ligger an til at Stortinget utsetter behandlingen av regjeringens omstridte forslag om å fjerne pliktsystemet for torsketrålerne.

Av hensyn til næringens behov for forutsigbarhet

Etter at Stortingets næringskomité torsdag utsatte behandlingen av saken til neste uke, trakk regjeringen som ventet saken i statsråd fredag.

– Debatten har gått lenge uten at Stortinget klarer å enes om en løsning. Av hensyn til fiskerinæringens behov for forutsigbarhet har regjeringen kommet til at det er riktig å trekke meldingen, sier fiskeriminister Per Sandberg som understreket at gjeldende regelverk videreføres nå.

I mars i år fremmet han stortingsmeldingen der den mer enn 40 år gamle ordningen som skulle sikre råstoff til nordnorsk fiskeindustri, ble foreslått avviklet. Forslaget var i tråd med anbefalingene fra pliktkommisjonen som slo fast at de fleste av ordningene ikke fungerer, og at trålrederne kunne bli kvitt sine forpliktelser mot en avkorting på 20 prosent av verdien på de gjenværende pliktene.

Ikke flertall

Forslaget skapte sterke reaksjoner langs kysten, der mange med stor tyngde hevdet at dette er å belønne trålrederne for ikke å overholde forpliktelsene. Ingen av partiene er fornøyd med dagens ordning. Men verken opposisjonspartiene, regjeringens støttepartier eller Frp og Høyre har vært i stand til å skaffe flertall for alternativer i næringskomiteen. Arbeiderpartiet gikk inn for å beholde dagens ordning, men innskjerpe forpliktelsene.

– Dette er en seier for kystopprørerne. Dette handler ikke om å være for eller mot pliktene, men om hvem som skal ha kontroll over ressursene i havet. Det er her verken Sandberg eller Arbeiderpartiet klarte å skape flertall. Vi ønsket å trekke tilbake alle konsesjonene som er underlagt plikter og omfordele det til kysten, sier SVs fiskeripolitiske talsmann Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

Mageplask

Arbeiderpartiet karakteriserer fiskeriministerens retrett som et fiskeripolitisk mageplask.

– Vi er glade for at Per Sandberg endelig har gitt etter for den massive motstanden fra Kyst-Norge. Nord-Norge har avvist forslaget om å skrote pliktsystemet for torsketrålerne, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

(©NTB)