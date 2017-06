Budsjettkameratene vil gjøre det dyrere med palmeolje på tanken

– Vi har iallfall funnet grunn til å tydeliggjøre denne problematikken ved å premiere det gode og bærekraftige biodrivstoffet, sier Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi til NTB.

Regjeringen og støttepartiene ble i fjor enige om å øke biodrivstoff-andelen i veitrafikken til 20 prosent innen 2020. Siden har satsingen høstet kritikk, fordi palmeolje fra regnskogen inngår i mye av biodrivstoffet som selges på norske bensinstasjoner.

Skjerpes

I forrige uke ble det klart at opposisjonen på Stortinget sikrer flertall for å forby palmeolje i alt drivstoff som det offentlige kjøper inn. Nå slår de borgerlige partiene ned en ny grensestolpe.

I avtalen om revidert nasjonalbudsjett som ble inngått onsdag, bes regjeringen nemlig om å utrede en differensiert avgift på biodrivstoff. EØS-rettslige konsekvenser skal vurderes, men hensikten er klar: Biodrivstoff med palmeolje skal få en høyere pumpepris enn det såkalte bærekraftige biodrivstoffet.

– Palmeolje er effektivt og har høyt energiinnhold, men hvis du må utrydde regnskog for å få fram palmeoljen, så er det dumt, sier Limi.

Lite selvkritikk

Det er særlig Venstre som har vært pådriveren for økt omsetningskrav til biodrivstoff.

– Alle er enige om at en forutsetning for at biodrivstoff skal være et alternativ til vanlig drivstoff er at det skal være så bærekraftig som mulig. Det er det vi nå forsterker ytterligere, sier Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik.

På spørsmål om hvorfor dette kravet først stilles nå og ikke var en del av den opprinnelige avtalen fra fjorårets budsjettforhandlinger, svarer han som følger:

– Vi får vel være fornøyde med at vi gjør dette nå.

(©NTB)