Kraftig båtbrann på Dimna i Ulstein

– Vi jobber med å få tak i skipper og eier av båten, men så langt er det ingen grunn til å tro at det er folk om bord, sa operasjonsleder Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB ved 4.30-tiden natt til fredag. Kort tid etterpå fikk politiet kontakt og fikk bekreftet at det ikke skulle være folk i båten.

Møre og Romsdal 110-sentral opplyser på Twitter at det var en 60 fot stor trebåt som brant. De melder om åpne flammer og stor røykutvikling. Sætre sier det er nevnt at det er snakk om et verneverdig fartøy, men sier de foreløpig har få opplysninger om båten.

Mannskaper fra Myrvåg og Herøy bistår Ulstein brannvesen med slukkearbeidet, i tillegg til at brannvesen og ambulanse rykket ut til stedet. En eller flere røykdykkere skal søke gjennom båten.

Den første meldingen om brannen kom litt før klokken 4 natt til fredag. To timer senere opplyser brannvesenet at de har kontroll og driver med etterslukking på stedet.

Politiet sier til smp.no at de ikke har noen formening om årsaken til brannen. De hadde ved 06.30 tiden fredag morgen forlatt kaia på Dimna og sperret av området. Brannvesenet vil være der en stund til for å drive etterslokking og sjekke at brannen ikke blusser opp igjen.