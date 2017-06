127.000 skylder fortsatt årsavgift – kan bli avskiltet

To og en halv måned etter at fristen gikk ut, er 127.000 årsavgifter for bil fortsatt ubetalt. Nå risikerer eierne at skiltene ryker.

Fristen gikk ut 20. mars for nærmere 3,7 millioner årsavgifter, som til sammen skaffer inntekter på nesten 10 milliarder kroner til statskassen, skriver TV 2. Kanalen har hentet inn tatt fra skatteetaten som viser at 127.000 fortsatt ikke er betalt. Nå går det ut vedtak om avskilting. De som betaler etter forfall må ut med en tilleggsavgift, som for tiden er 250 kroner for bil eller motorsykkel. Når hele beløpet er betalt, trekkes begjæringen om avskilting. Den som blir stoppet uten å ha betalingen i orden, kan fortsatt beholde skiltene, dersom avgiften, tilleggsavgiften og et gebyr på 900 kroner betales på stedet. Går det så langt at skiltene blir klippet, påløper også et gebyr fra Statens vegvesen, som skal ha 1.540 kroner for å levere ut skiltene igjen. (©NTB)