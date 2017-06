Mann dømt til fengsel etter dødsfall i Møre og Romsdal

24-åringen erkjente straffskyld etter tiltalen da saken var oppe i Romsdal tingrett forrige uke, ifølge Romsdals Budstikke. Han var tiltalt for «for å ha øvd vold mot en annen person eller på annen måte krenket ham fysisk». Bakgrunnen var at han slo 21-åringen med knyttet neve natt til søndag 1. november 2015.

Etter hendelsen gikk siktelsen først ut på grov kroppskrenkelse, hvor det særlig var lagt vekt på at fornærmede døde kort tid etter slaget. Dette ble senere endret til «ordinær kroppskrenkelse» etter at obduksjonsrapporten viste at dødsårsaken var hjerneblødning og at den kunne ha oppstått spontant.

24-åringen ble dømt til ubetinget fengsel i 60 dager, men ble frifunnet for oppreisningskrav til familien til avdøde.

(©NTB)