KrF på stedet hvil under Hareide

– Samarbeidsavtalen har vært en blandet opplevelse. Den har gitt oss store gjennomslag, men også skapt en del slitasje, sa KrF-lederen da partiet mandag holdt sin oppsummerende pressekonferanse før sommeren.

– Vi må ta ansvar for ting vi ikke har vært med på, som for eksempel i landbruksoppgjøret. Det skaper en frustrasjon blant våre medlemmer, utdyper han.

Ingen vekst

Hareide er ubestridt som partileder, men resultatene viser at han ikke har evnet å løfte KrF fra nivået det hadde under Dagfinn Høybråtens ledelse.

KrF fikk 5,7 prosent sist stortingsvalg og oppnådde 5,6 og 5,4 prosent ved kommunevalgene i 2011 og 2015. De siste månedene har partiet hatt en oppslutning på 4,7 prosent i gjennomsnitt av meningsmålingene.

– Jeg synes naturlig nok at vi fortjener en større oppslutning, sier Hareide, som avviser at KrF er redusert til et regionalt parti for kristne kjernevelgere på Sør- og Vestlandet.

– Vi er et landsdekkende parti, selv om vi har en ekstra styrke på Sør- og Vestlandet, sier han.

Inn i regjering

KrF har hatt statsministeren tre ganger og sittet i sju regjeringer siden krigen. Nå er det tolv år siden sist.

– Vi har en helt ambisjon enn å inngå en ny samarbeidsavtale. Vi ønsker oss inn i regjering, sier Hareide.

KrF-lederen gjør ikke som Venstres Trine Skei Grande i forrige uke, da hun langt på vei antydet at partiet hennes kan komme til å opprettholde støtten til Høyre og Frp, dersom det ikke er rom for en blågrønn regjering.

– Vårt svar er veldig enkelt. Vi ønsker en KrF\Høyre-regjering med så mange sentrumspartier som mulig, sa Hareide.

50 saker

Familie, barn og menneskeverd. Det er satsingsområdene for KrF, noe Hareide mener tydelig er blitt gjenspeilet i denne perioden.

Han spritet opp pressekonferansen på det populære utestedet Himkok i Oslo med en liste over 50 utvalgte gjennomslag for KrF i perioden. Opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn og tiltak mot menneskehandel står øverst på lista, som ellers omfatter alt fra pornoutvalg og kunstnerstipend til konvertittavtale og nasjonal strategi for villbier.