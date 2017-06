Rovviltnemnd-leder: Ulven hadde tatt færre sau med raskere saueraser

Norsk kvit sau er den vanligste sauerasen i Norge. Den er avlet fram for å gi mye kjøtt, og den er stor og tung.

– En av grunnene til at ulv kan ta så mye sau som den gjør nord i Akershus om dagen, er at sauene av denne rasen ikke har så lett for å løpe vekk eller beskytte seg, sier Øyvind Solum, leder for Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, til NRK. Han er fylkesleder for Miljøpartiet De Grønne i Akershus.

– Med andre raser vil man få noe mindre tap. Så lenge bøndene ikke prøver andre raser, har de ikke prøvd ut alt som er mulig for å få ulv og sau til å sameksistere, i hvert fall på en bedre måte, sier Solum.

– Dette er en hån mot de sauebøndene som har lidd store tap, sier Senterpartiets førstekandidat til stortingsvalget i Akershus, Sigbjørn Gjelsvik.

Han reagerer på uttalelsene fra Solum.

– Her driver Solum og synser om noe han åpenbart ikke har peiling på. Solum får enten gjøre den jobben han er satt til eller så får han finne seg noe annet å gjøre. De uttalelsene han i dag er kommet med er bare egnet til å skape økt konflikt i rovdyrpolitikken, det stikk motsatte av hva vi trenger nå, sier Gjelsvik.

Ulv har tatt store mengder sau i Hurdal i sommer. Lederen av Hurdal Sau og Geit, Ketil Melvold, tror heller ikke det er sauerasen som er problemet.

– Om sauen løper 35 kilometer i timen eller 40 kilometer i timen spiller ingen rolle. Ulven tar kål på sauen likevel, sier han til NRK.

Rovviltnemndene i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark møtes mandag formiddag for å fastsette kvotene for lisensjakta på ulv kommende vinter.

