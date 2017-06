Norwegian-flygninger går som normalt

Ifølge selskapet har det ikke vært noen kanselleringer tirsdag, verken i Norge eller i utlandet, med unntak av én innenriksavgang i Spania.

–Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å holde planene og for at alle passasjerer skal komme fram til reisemålet sitt, sier presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian til NTB.

Bemanningsproblemer

I helgen og mandag skapte selskapets pilotmangel problemer for flere hundre reisende. Mandag kveld var over 19 avganger kansellert.

–Jeg har ikke det eksakte tallet på antall passasjerer som er blitt rammet, men det er altfor mange og noe vi virkelig beklager overfor passasjerene, sier Holmbergh.

Hun sier at Norwegian prøver å planlegge å bemanne så godt de kan, men at selskapet er ekstra sårbart for uregelmessigheter i høysesongen.

– Forsinkelser for den nye flymodellen Boeing 737 MAX har gitt ytterligere utfordringer. Vi jobber nå med å få inn ekstra piloter og har tilbudt alle piloter som kan stille opp på sine fridager, en betydelig kompensasjon, sier Holmbergh.

Kan få opptil 24.000 kr

Ifølge Dagens Næringsliv har selskapet tilbudt piloter som vil jobbe på fridager, dobbel overtidsbetaling, noe som tilsvarer fire ganger vanlig dagslønn. En kaptein kan da tjene mellom 18.000 og 24.000 kroner på én dag, ifølge avisen. En førsteoffiser kan tjene rundt 12.000 kroner på én dag.

Tilbudet er det samme som fagforeningene tidligere takket nei til, men mandag ble det sendt ut på nytt – denne gang direkte til pilotene.

– Det stemmer at vi gikk direkte ut til alle piloter i går ettermiddag og fikk umiddelbart god respons. Det viser at vi har et pilotkorps som er villig til å hjelpe med å få våre passasjerer fram, og det er vi svært glade for, sier administrerende direktør Bjørn Erik Barman-Jenssen i datterselskapet Norwegian Air Resources.

–Forstår frustrasjonen

Norwegian opplyser at de i fjor ansatte over 500 nye flygere. Så langt i år er det blitt ansatt over 400 nye.

Forsinkelsene i helgen førte til trøbbel for et stort antall passasjerer. Blant annet måtte to musikkorps avlyse turer de hadde gledet seg til lenge.

–Vi forstår at det er ekstremt frustrerende for alle passasjerer som er berørt av dette, og vi beklager virkelig ulempene det medfører, sier Holmbergh.

