De Grønne støtter Facebook-skatt

Annonseinntektene til de norske avishusene stuper, og mye av pengene havner hos globale giganter som Facebook og Google.

MDGs stortingsrepresentant og talsperson Rasmus Hansson sier til Klassekampen at det trengs et lovverk som gir like vilkår.

– Dette er en sak som er ekstremt viktig, ikke bare for norske medier, men også fordi det er et tidlig varsel om hvilke utfordringer hele nasjonen står overfor når stadig mer av næringsvirksomheten blir nettbasert og kan unndra seg beskatning etter dagens regler, sier han.

Norske mediebedrifter ønsker en skatt etter britisk modell. Der er det innført en skatt på 25 prosent på overskudd som overføres til selskaper uten reell omsetning.

Svein Harberg, Høyres mediepolitiske talsperson, ønsker mer informasjon før han tar stilling.

– Jeg vil verken støtte eller avvise slike tiltak på sparket. Men det å sørge for like vilkår for selskaper i samme marked, er en hovedtanke som vi også er for.

Aps Arild Grande mener det er begrenset hva Norge kan gjøre på egen hånd og tror det er fornuftig å søke internasjonalt samarbeid for å få på plass felles skatteregler.

