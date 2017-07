Røde Kors frykter rekordmange redningsaksjoner i fjellet

Fjellformasjonen Trolltunga i Hordaland blir en stadig mer populær turistattraksjon. Men flere turister betyr også flere redningsaksjoner. Så langt i sesongen er det registrert 15 aksjoner fra Hjelpekorpset. Dette er en tredobling fra samme tid i 2016, ifølge Røde Kors.

Generalsekretær i Røde Kors, Bjørn G. Apeland, er bekymret.

– Vi er allerede en hel måned på forskudd med antallet redningsaksjoner ved Trolltunga, og har enda ikke sett starten på høysesongen eller den krevende høstsesongen, sier han.

Han mener regjeringen og reiselivsnæringen må ta et større ansvar for sikkerheten til turistene, og ber om at allerede varslede tiltak som fjellvakter settes i gang.

– Mer forpliktende tiltak må på plass for å sikre at alle som trenger hjelp får det. I verste fall kan liv gå tapt, sier Apeland.

