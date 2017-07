Dronningen avsluttet 80-årsdagen med festmiddag på Bygdøy

Kong Harald og dronning Sonja tok imot gjestene til festmiddagen på tunet utenfor kongsgården på Bygdøy utenfor Oslo. Til middagen var venner og familie invitert til å feire kongeparets felles 80-årsdager.

På gjestelisten sto blant andre kronprinsesse Mette-Marit og kronprinsessens mor Marit Tjessem, som ankom arm i arm med sin svigersønn kronprins Haakon. Prinsesse Märtha Louise, prinsesse Astrid, statsminister Erna Solberg (H) og hennes mann Sindre Finnes og Magne Furuholmen var også blant de inviterte.

Middagen var den siste posten på et stramt program på dronningens 80-årsdag.

Fikk kunststall i gave

Tidligere på dagen var hele kongefamilien til stede da dronningens 80-årsgave ble åpnet – en kunststall, som er en ombygd stall som skal være utstillingsarena for kunst og kultur. Både Riksantikvaren, Statsbygg og arkitekter fra Snøhetta har stått bak ombyggingen av den gamle stallbygningen, som ligger bak Slottet ned mot Parkveien.

Dronningen kunne fortelle at hun ble helt stum da kong Harald røpet nyheten om kunststallen i fjor. Han ville at den gamle stallbygningen skulle bygges om for å bli en utstillingsarena.

164 verk

Kongen hadde også navnet klart – stedet skulle hete Dronning Sonjas KunstStall, med stor «S», fortalte dronningen til latter fra salen.

Stallen hadde opprinnelig plass til 40 hester, og mange av de gamle spiltauene er bevart og restaurert for å gi plass for kunst. For et års tid siden inviterte Norske Grafikere norske kunstnere til å donere verk til samlingen. Resultatet ble 164 verk fra 166 kunstnere – den eldste 93 år og den yngste 29.

DNT-gave

Foruten kunst er dronningen også viden kjent for sitt store engasjement for friluftsliv og turgåing. Tidligere på dagen avduket dronningens barnebarn en skulptur av henne i Slottsparken. Gaven fra Den Norske Turistforening (DNT) viser dronning Sonja som tar en ettertenksom hvil på en stein mens hun er på tur.

Også folk flest kunne delta i dronningens bursdag. Fra 13-tiden kunne publikum tre inn gjennom hovedporten på Slottet og avlegge dronningen en personlig hilsen.