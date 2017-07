Kreftleger vil ha raskere tilgang på ny medisin

Brevet er sendt på vegne av Norsk myelomatosegruppe, skriver VG , som har lest brevet. Det er underskrevet av fem overleger, som er Norges fremste på beinmargskreft. De krever et raskere system for godkjenning av nye medisiner.

«Bekymringen gjelder først og fremst den lange tiden det tar før en beslutning tas. Hurtig metodevurdering i sin nåværende form er slett ikke hurtig og fungerer i dag ikke tilfredsstillende,» skriver legene.

Kristin Svanqvist i Legemiddelverket bekrefter at de har hatt møte Norsk myelomatosegruppe om bekymringsbrevet.

– Vi skal prøve å få til en ordning for å gjøre prosessen raskere. Jeg forstår at mange pasienter syntes vi jobber sakte, men det er viktig at vi gjør vurderingene ordentlig, sier hun.

– Vi vet at Norge ikke er en sinke når det gjelder å ta i bruk nye kreftlegemidler. Vi arbeider likevel med å gjøre dette enda raskere enn i dag, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen på vegne av helseminister Bent Høie (H).