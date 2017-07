Listhaug: Redningsbåtene i Middelhavet må snu

Tilbake fra foreldrepermisjon, men minst like stridbar som før. Regjeringens mest omstridte statsråd gjør seg klar for valgkamp.

– Europa må ha kontroll på yttergrensene. Det er ikke bærekraftig over tid med så stor innvandring av økonomiske migranter som vi ser nå, sier innvandrings- og integreringsministeren i et intervju med NTB.

Starter valgkampen Listhaug skal tråle fylket fra nord til sør etter velgere Sylvi Listhaug skal tråle fylket fra nord til sør gjennom hele feriemåneden.

Flere enn 100.000 flyktninger og migranter har siden januar krysset Middelhavet til Europa. Tre av fire har ankommet Italia. Slik Listhaug ser det, er det bare en mulig løsning på situasjonen: Redningsbåtene må gjøre vendereis med migrantene som plukkes opp og sette dem i land på kontinentet de kom ifra.

– Løsningen er å få til en avtale med et land på andre siden. Det jobbes iherdig med dette i EU. Da vil dette stoppe med en gang. Det er ingen som er interessert i å betale masse penger for å bli plukket opp og satt tilbake til utgangspunktet, sier Listhaug.

Ideen er ikke ny. Å styrke Libyas kystvakt har lenge vært en prioritert oppgave for EU-landene. Men om migrantene settes i land i Libya eller en annen plass, er ikke det viktigste for Listhaug. Poenget er at de ikke skal fraktes til Europa.

– Det vil jo bare stimulere til mer trafikk, sier hun.