Flest sommerdager i hovedstaden i 2017

Blant landets største byer er det Oslo som har vært mest heldig med sommertemperaturene. I juni var det 14 dager i hovedstaden der gradestokken bikket 20 grader. Av de 23 dagene som er gått av juli, har 19 hatt temperaturer over 20 grader.

– Det har vært varmere enn normalt i Oslo i juli. Snittemperaturen for døgnet ligger på 16,6 grader. Det er 0,2 prosent over normalen, sier meteorolog Mariann Foss ved Meteorologisk institutt til NTB.

Normalen er et gjennomsnitt av temperaturen i den gitte måneden mellom 1961 og 1990.

Lite nedbør i Tromsø

Blant de største byene har ikke overraskende Tromsø kommet ut som den med færrest sommerdager i 2017. Byen har så langt hatt seks sommerdager i år: tre i juni og tre i juli. Om det er noen trøst, hadde den til gjengjeld halvparten av normal nedbørsmengde i juni, med 28 millimeter. I juli har det falt 81 millimeter regn i byen.

– Nord-Norge har hatt flere perioder med godvær, både i juni og juli. Det er ikke alltid de er så heldige som i år, sier Foss.

Ifølge en opptelling som Yr har gjort, hadde ikke Stavanger hatt én eneste sommerdag i juli per 18. juli.

Varmebølge over Trøndelag

Trondheim, med sine tolv sommerdager, har hatt en varmere juni enn normalt med et døgnsnitt på 12,5 grader (+ 0,5), men en kaldere juli enn normalen med døgnsnitt på 12,6 (-0,4).

– Trøndelag er inne i en varmeperiode nå som drar opp månedssnittet, sier meteorologen. Fredag ble årets høyeste temperatur på 28,5 grader målt på Kotsøy i Sør-Trøndelag.

Vossevangen i Hordaland målte sommerens nest høyeste temperatur på 28,3 grader 20. juli, mens det på lørdag ble målt 26,8 på Otta i Gudbrandsdalen.

I sør kan Kristiansand skilte med 23 sommerdager så langt i 2017. Elleve av dem var i juni og tolv i juli. Fredag ble det målt 15 grader i sjøen i Kristiansand, mens det lenger vest, i Farsund, ble målt 17 grader i havet søndag morgen.

Over 20 grader i vannet

Fra både Bærum og Nesodden kommer det meldinger om badetemperaturer i havet på opp mot 22 grader. Fra Hurum i Buskerud meldes det om 20 grader i vannet, det samme gjør det fra Horten. Rognstranda i Telemark melder om 19 grader, mens det er målt 18 grader i Arendal.

På Vestlandet må man være litt tøffere for å hoppe i havet. Der meldes det om 15 grader i vannet ved Stavanger, 16 grader utenfor Bergen, 16 grader fra badestrand i Sognefjorden og 15 grader i sjøen i Kristiansund. Trønderne kan boltre seg i 18 grader i Malvik i Sør-Trøndelag, mens nordlendingene burde ha håndkleet klart – i Skeisundet i Nordland er det 12 grader i sjøen, det samme gjelder Kåfjord i Troms.

Badetemperaturene er selvrapporterte til Yr av de enkelte badestedene.

I Norge telles en dag med temperaturer over 20 grader som en sommerdag. Dermed kan byene ha hatt fine soldager som ikke er tatt med i beregningen.

Ifølge et detaljert søk hos Yr har Ålesund hatt ti dager med over 20 grader . Dette er tall fra Nørve målestasjon som ligger 15 meter over havet. Dette er den nærmeste offisielle målestasjonen for Ålesund by. Ser man på høyeste temperaturer målt ved Brusdalsvatnet, så er det snakk om 13 sommerdager.

