Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet omsider enige om dagligvare-app

Diskusjonen har dreid seg om hvorvidt appen Peiling kommer til å hemme konkurransen mellom dagligvarekjedene hvis Forbrukerrådet tilbyr en prissammenligningstjeneste. Kompromisset er blitt at prisene på dagligvarene skal publiseres som et gjennomsnitt av den foregående uken i stedet for sanntidspriser.

– Det vi tidligere har hevdet er at butikkene kjenner godt til hverandres priser, og at det bare er forbrukeren som ikke har den informasjonen, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet til NTB. Hun tror imidlertid tjenesten blir nyttig slik den nå er utformet.

– Jeg tror dette blir veldig bra. Det vil helt klart hjelpe forbrukeren å se prisnivået på like merkevarer i forskjellige butikker, sier Flesland.

I oktober 2016 grep regjeringen inn etter råd fra Konkurransetilsynet og stoppet Forbrukerrådet fra å publisere sanntidspriser på dagligvarer i appen.

– Jeg skjønner at det kan være vanskelig å forstå, men det er av hensyn til forbrukerne. Vi tror prisene blir likere og at kjedene samarbeider mer hvis alle prisene kommer med i en slik portal, sa næringsminister Monica Mæland (H) til NRK i november.

Deler av appen ligger allerede ute med informasjon til forbrukerne om blant annet næringsinnhold, allergener og hvilke butikker som har hvilke varer. 16. august lanseres prissammenligningstjenesten.

Informasjonen om prisene som legges ut på Forbrukerrådets app, hentes fra kassesystemene i dagligvareforretningene.

