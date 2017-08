Jensen: Nå står eiendomsskatten for tur

Frp ønsker å avvikle loven som gir kommunene mulighet til å kreve inn eiendomsskatt.

– Vi vet at det vil være utfordrende å avvikle det over natten, derfor må vi trappe det ned. Men dette vil være et veldig viktig og tydelig krav fra oss i regjeringsforhandlinger. For fire år siden lovet vi at vi skulle fjerne arveavgiften. Det har vi gjort. Nå er det eiendomsskatten sin tur, sier Jensen til NTB, men vil likevel ikke kalle kravet et ultimatum.

Eiendomsskatt rammer tilfeldig og er usosial, sa partilederen og finansministeren under et foredrag på Litteraturhuset i Oslo, som nylig har innført denne skatten.

Hun mener regjeringen har styrket økonomien i kommunene, og at de kan klare seg fint uten denne inntekten.

– De må prioritere bedre. Det er bare å se på hvordan man har saldert. Man bruker det på alt annet enn nødvendige velferdsordninger. Man bryter løfter og gir folk skyhøye regninger, sier hun.

