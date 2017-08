«Skam» mottok Peer Gynt-prisen

– Jeg vet ikke om vi i den lille «Skam»-redaksjonen egentlig har forstått hvor stort «Skam» har blitt, sier serieskaper Julie Andem til NRK.

Fredag mottok serieskaper Julie Andem og produsent Marianne Furevold-Boland prisen. Peer Gynt-prisen har siden 1973 årlig blitt delt ut til en person eller institusjon som har markert seg på en positivmåte på det samfunnsnyttige plan og som har gjort Norge kjent i utlandet.

Prisen deles ut i forbindelse med Peer Gynt-stevnet, og det er politikerne på Stortinget som har stemt fram vinneren.

«Skam» er en nettbasert dramaserie for ungdom som handler om livet til en gjeng ungdommer ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. Serien har fått strålende kritikker og nådd ut til et bredt publikum, både nasjonalt og internasjonalt. Serien har fått ros for å ta opp viktige temaer som homofili, overgrep, voldtekt, kulturforskjeller og press i ungdomsmiljøer. Den er solgt videre til Danmark, Sverige, Island og USA.

