De med høy inntekt stemmer oftere

Basert på tall fra forrige stortingsvalg slår Statistisk sentralbyrå (SSB) samtidig også fast at det er personer i de laveste utdannings- eller inntektsgruppene som bruker stemmeretten minst. Blant personer med kun grunnskoleutdanning deltok kun 65 prosent i valget der Erna Solberg ble statsminister, mens tallet for de med høyere utdanning er 90 prosent.

I levekårsundersøkelsen 2013 ble velgerne også spurt om hvor stor tilliten var til det politiske systemet. Her kom det fram at den er lavere blant dem med lav inntekt, og høyere blant personer med høy utdanning enn blant personer med lav utdanning.

Tallene viser også store aldersforskjeller. 78 prosent av den stemmeberettigede befolkningen stemte ved forrige valg, men tallet er kun 65 prosent blant unge mellom 18 og 25 år, mens det er 83 prosent for dem som var 45 år eller eldre.

– Tidligere undersøkelser har funnet at deltakelsen er særlig lav blant unge tidlig i tjueårene, mens 18-åringene deltar i noe større grad, sier Mari Lande With, rådgiver ved seksjon for levekårsstatistikk i SSB.

Geografisk sett skiller Oslo og andre storbyer seg ut som områdene der størst andel benytter seg av stemmeretten, og der størst andel har tillit til det politiske systemet. SSB understreker imidlertid at forskjellene i valgdeltakelse etter hvor man er bosatt, er relativt små.

