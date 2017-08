– Resultatene er viktigere enn hva du putter inn

Ap: Lover 12 mrd mer i overføringer til sjukehusa kommende periode Vil bety 470 mill. mer til Helse MR over fire år Lover å øke ramma fra 140 til 152 milliarder om de kommer i posisjon etter stortingsvalget, kunne Hadia Tajik fortelle under ålesundsbesøket tirsdag.

– Klok av skade har vi sagt at vi ikke vil tallfeste et beløp, men vi sier at vi skal holde aktiviteten oppe på samme nivå, sa Solberg under duellen med Jonas Gahr Støre (Ap) på NRK tirsdag kveld.

Spørsmålet var hvorfor hun ikke vil følge opp Arbeiderpartiets løfte om 12 milliarder kroner ekstra til helsevesenet i neste periode.

Solberg viste til at Høyre har bevilget mer de siste fire årene enn det de rødgrønne gjorde på åtte år.

– Dere lovte 12 milliarder og leverte 9. Tre milliarder teller mye i sykehusene. Vi lover 12 fordi det er viktigere enn skattekutt, sa Støre.

– Vi lovte også en million flere konsultasjoner. Det innfridde vi første året. Det er viktig å huske at du må måle på resultater, ikke bare hva du putter inn, sa Solberg.

De to duellantene var enige om at Norge må bli flinkere til å bruke forhandlingsmakten når det er snakk om nyutviklede kreftmedisiner.