Aftonbladet: Norges regjering advarte Sverige før Listhaug-besøk

– De tok kontakt og advarte om at besøket muligens hadde et vikarierende formål. På forhånd ble det bedt om unnskyldning, sier en ikke navngitt kilde i det svenske utenriksdepartementet til Aftonbladet.

Tirsdag morgen overrasket Sveriges migrasjonsminister Heléne Fritzon ved å avlyse det planlagte møtet med den norske innvandrings- og integreringsministeren i Stockholm i siste liten. Overfor VG begrunner hun avgjørelsen:

– Det har blitt veldig tydelig de siste dagene at Listhaugs besøk er et innslag i den norske valgkampen. Listhaug virker mer interessert i å spre et misvisende bilde av Sverige. Det fremgår for eksempel tydelig i dagens intervju med VG, der hun blant annet påstår at det skal finnes 60 «no-go»-soner i Sverige, noe som er rent nonsens, skriver Fritzon.

Ifølge Aftonbladet har noen i den norske regjeringen gitt uttrykk for at Listhaugs besøk kunne ha feil agenda. Beskjeden skal ha vært at «dette er ikke noe som hele regjeringen står bak». Det skal også ha blitt gitt uttrykk for bekymring for konsekvensene for de diplomatiske relasjonene mellom Norge og Sverige.

– Jeg vet ikke om man forsøkte å få henne til ikke å reise. Men det er valgkamp der, og folk er kanskje mer ivrige på sin egen agenda. Men den norske innvandrings- og integreringsministeren viser lav kunnskap om hvordan man driver utenrikspolitikk, sier en kilde i den svenske utenriksdepartementet til Aftonbladet.