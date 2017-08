Svensk minister avlyser Listhaug-møte: – Hun sprer misvisende informasjon

Tirsdag morgen overrasket Fritzon ved å avlyse det planlagte møtet med den norske innvandrings- og integreringsministeren i Stockholm i siste liten. Overfor VG begrunner hun avgjørelsen:

– Det har blitt veldig tydelig de siste dagene at Listhaugs besøk er et innslag i den norske valgkampen. Listhaug virker mer interessert i å spre et misvisende bilde av Sverige. Det fremgår for eksempel tydelig i dagens intervju med VG, der hun blant annet påstår at det skal finnes 60 «no-go»-soner i Sverige, noe som er rent nonsens, skriver Fritzon.

Hun understreker at hun gjerne treffer Listhaug etter valget, men at hun ikke vil være del av «denne kampanjen».

– Må passe på

Statsminister Erna Solberg (H) sier i en kommentar til VG at det ikke er tvil når en statsråd reiser en uke før valget, om at det er for å illustrere deler av politikken man står for.

– Så Sylvi Listhaug må passe på at det hun sier er i overensstemmelse med det myndighetene lokalt sier om situasjonen, sier Solberg.

Tar Fritzons uttalelse til etterretning

Listhaug påpeker at intervjuet med henne i VG kom på trykk etter at møtet ble avlyst, og har ellers denne kommentaren til Fritzons uttalelser:

– Det må jeg bare ta til etterretning, jeg har et meget godt program her, så jeg skal nok få mye ut av denne reisen selv om jeg ikke får møtt henne, sier statsråden til NTB, etter et møte med blant annet politisjef Dan Eliasson.

Det har ikke endret hennes syn på de «svenske tilstandene». Svensk politi har blinket ut 60 områder som de kaller utsatte, mens over 20 omtales som svært utsatt.

– Der er det parallellsamfunn, det er lovløse tilstander, lokalbefolkningen er redd for å melde ting til politiet og å vitne. Så jeg vil absolutt si at de har utfordringer her, konkluderer statsråden, som tok seg god tid til å la seg intervjue etter møtet på politihuset.

– Relevant

Listhaug har forklart at hun er i Sverige for å lære om erfaringer med å ta imot flyktninger og asylsøkere. Møtet med den svenske ministeren har vært planlagt i flere uker. Listhaug og hennes delegasjon har ikke mottatt noen begrunnelse for avlysningen direkte fra Fritzon.

Sylvi Listhaug skal tirsdag ettermiddag besøke Stockholm-forstaden Rinkeby, som er et av områdene som er preget av vold, narkotikakriminalitet og uro. Reisen er omstridt.

Venstres Abid Raja hevder overfor NRK at Listhaug bruker Rinkeby som en kulisse og vil skremme norske velgere med problemer som vi ikke har.

– Jeg mener det er veldig relevant at den norske befolkningen får mer kunnskap om det som skjer her, hvor viktig det er å føre en ansvarlig innvandringspolitikk, men også en integreringspolitikk som setter krav, svarer hun.

– Vi må se forholdene, snakke med dem som jobber her, politiet og integreringstiltak, finne ut hva som gikk galt, men også plukke opp hvis det er ting som har fungert godt, sa hun til det norske pressekorpset som har reist over til Stockholm i anledning hennes besøk.

-Drittstorm

Kritikken omtaler Listhaug gjentatte ganger som «å stå i en drittstorm», før hun legger til at hun er opptatt av å sikre en ikke-sosialistisk valgseier og unngå at Rødt, MDG og SV får innflytelse på flyktningpolitikken

Den profilerte Frp-politikeren har imidlertid selv blitt omtalt som en belastning for samarbeidet på borgerlig side, særlig for sentrumspartiene KrF og Venstre, som nå strever med sperregrensen. Men å legge om stilen for å hjelpe de to, er uaktuelt.

– Jeg har kjørt samme stil hele tiden, jeg kommer til å kjøre samme stil framover også. Jeg har min måte å snakke på, den er medfødt, den kommer nok til å være der videre også. Jeg syns det er viktig å være tydelig som politiker. Det er nok av dem som pakker alt inn i bomull, sier hun.

– Hvis alle konsentrerer seg nå om å gjøre en innsats for å skaffe et ikke-sosialistisk flertall, har vi en veldig god mulighet for å greie det. På målingene nå er det jevnere enn det har vært på veldig lenge. Vi trenger et sterkt Frp for å sikre et ikke-sosialistisk flertall. Det holder ikke å få noen partier over sperregrensen, er hennes konklusjon.